Eurodeputeti holandez: Ka ardhur koha që Serbia të përcaktohet Eurodeputeti holandez, Thijs Reuten, thotë se ka ardhur koha që Serbia të vendos mes Brukselit apo Moskës. Ai paralajmëron një qasje më të ashpër nga evropianët nëse Serbia vazhdon të luaj me disa karta në politikën e jashtme. Partner me Bashkimin Evropian, por miq të mirë me Rusinë e Kinën. Kjo politikë e Serbisë po…