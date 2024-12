Eni Koçi vjen me dedikim të ëmbël për ditëlindjen e Gencit Sot, artisti shqiptar Genc Prelvukaj feston ditëlindjen. Krahas urimeve të shumta nga miqtë, familjarët e fansat e këngëtarit, urimin e veçantë Genci mori nga bashkëshortja e tij, shkruan lajmi.net Eni Koçi me anë të një postimi në rrjetin social Instagram i bëri atij një urim të ëmbël. View this post on Instagram A…