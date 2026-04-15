Emisari evropian për dialog, po qëndron në Prishtinë

Emisari evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen, po qëndron në Prishtinë. Siç njofton korrespondentja e RTK-së në Bruksel, ai pritet të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, takim që ende nuk është konfirmuar nga Zyra e Kryeministrit. Burime nga Brukseli thonë se po punohet intensivisht për nisjen e një rrethi të ri të dialogut…

Lajme

15/04/2026 20:41

Emisari evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen, po qëndron në Prishtinë.

Siç njofton korrespondentja e RTK-së në Bruksel, ai pritet të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, takim që ende nuk është konfirmuar nga Zyra e Kryeministrit.

Burime nga Brukseli thonë se po punohet intensivisht për nisjen e një rrethi të ri të dialogut në nivel të krerëve të shtetit.

Artikuj të ngjashëm

April 15, 2026

Meloni dhe Zelensky takohen në Romë, kryeministrja italiane: Mbështetja për Ukrainën...

April 15, 2026

Rama nesër në Romë, qeveria italiane njofton takimin me kryeministren Meloni

April 15, 2026

​Stacioni i Autobusëve në Prishtinë jep sqarim për shtrenjtimin e biletave

April 15, 2026

Magyar do të pezullojë transmetimin e lajmeve në mediat shtetërore: Përhapën...

April 15, 2026

Arrestohet babai i sulmuesit të shkollës në Turqi

April 15, 2026

Rasti i sulmit ndaj gazetarit Burim Pacolli: Gjykata Supreme zëvendëson paraburgimin...

Lajme të fundit

Nga zero në një qendër globale çmimesh: 90...

Meloni dhe Zelensky takohen në Romë, kryeministrja italiane:...

Çka ndodhi? Arjan Konomi shpërthen ndaj Shëndritit

Rama nesër në Romë, qeveria italiane njofton takimin me kryeministren Meloni