Emisari evropian për dialog, po qëndron në Prishtinë
Emisari evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen, po qëndron në Prishtinë.
Siç njofton korrespondentja e RTK-së në Bruksel, ai pritet të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, takim që ende nuk është konfirmuar nga Zyra e Kryeministrit.
Burime nga Brukseli thonë se po punohet intensivisht për nisjen e një rrethi të ri të dialogut në nivel të krerëve të shtetit.