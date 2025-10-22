Emini: Të gjitha faktet flasin se në Kllokot, Serbia ka ndërhyrë në procesin zgjedhor me anë të vërtetimeve mjekësore
Gjykata Supreme e ka pranuar ankesën e kandidatit të pavarur për Kllokot, Arbër Emini dhe ka rrëzuar vendimin e mëparshëm të PZAP-së duke e rikthyer çështjen në rivendosje. Në qendër të kësaj ankese kanë qenë pretendimet për ndërhyrje të jashtme të procesit të votimit të 12 tetorit, përmes përdorimit të dokumenteve të dyshimta mjekësore. Për këtë…
Gjykata Supreme e ka pranuar ankesën e kandidatit të pavarur për Kllokot, Arbër Emini dhe ka rrëzuar vendimin e mëparshëm të PZAP-së duke e rikthyer çështjen në rivendosje.
Në qendër të kësaj ankese kanë qenë pretendimet për ndërhyrje të jashtme të procesit të votimit të 12 tetorit, përmes përdorimit të dokumenteve të dyshimta mjekësore.
Për këtë Emini ka thënë se posedon prova e dëshmi se Serbia ka ndërhyrë në procesin zgjedhor në Kllokot.
“Edhe unë edhe qytetarët e kanë mirëpritur një vendim të tillë. Është një vendim i drejtë, në kohën e duhur. Është një përgjigje që PZAP duhet ta marrë parasysh dhe të vendos në kuadër të vendimit të Gjykatës Supreme, pasi faktet e provat janë. Të gjitha faktet, dëshmitë, provat janë qenë Serbia dhe strukturat ilegale të Serbisë kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor në Komunën e Kllokotit”, tha ai në Tëvë1.
Ai tha se me anë të vërtetimeve mjekësore të lëshuara me vulë të Serbisë janë kryer procedura të paligjshme me votimin me asistencë.
“Qysh në ditën e parë kanë lëshuar mbi 180 vërtetime ilegale, me vulë të Republikës së Serbisë, të cilat janë përdor në sistemin zgjedhor në Kllokot. Me këto vërtetime, Lista Serbe i ka shfrytëzuar votuesit e vetë për ta kontrolluar votën. Ka kryer votimin me asistencë, gjë që është e ndaluar rreptësisht me ligjet e Kosovës. Asnjë vërtetim nuk është valid, nuk është i Kosovës. Informacionet kanë ardhur në mëngjes nga komisionarët dhe vëzhguesit, gjë që KKZ-ja nuk i ka ndërprerë në orët e para të mëngjesit, më pas organet e rendit janë njoftuar kanë shkuar në vendvotime dhe janë ndërprerë. Por, në vendvotimet tjera ka vazhduar ky proces deri në orën 15:00”, tha ai.