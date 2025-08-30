Elezi: Rasti i spiunazhit në Kroaci, alarm për Sigurinë Kombëtare të Kosovës – bastisja u bë vetëm pasi u publikuan këto të dhëna

Eksperti i sigurisë, Bedri Elezi, ka komentuar rreth rastit të spiunazhit të zbuluar në Kroaci dhe implikimeve që ky rast ka për sigurinë e Republikës së Kosovës. Sipas Elezit, arrestimi i Ana Murganiq, shtetases nga Mitrovica e Veriut, dhe një piloti të Forcave Ajrore Kroate, nën dyshimin për veprimtari spiunazhi në favor të Serbisë, ka…

Lajme

30/08/2025 20:32

Eksperti i sigurisë, Bedri Elezi, ka komentuar rreth rastit të spiunazhit të zbuluar në Kroaci dhe implikimeve që ky rast ka për sigurinë e Republikës së Kosovës.

Sipas Elezit, arrestimi i Ana Murganiq, shtetases nga Mitrovica e Veriut, dhe një piloti të Forcave Ajrore Kroate, nën dyshimin për veprimtari spiunazhi në favor të Serbisë, ka nxjerrë në pah shqetësime të thella për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe përgatitjen e institucioneve të Kosovës për mbrojtjen e sigurisë kombëtare.

Rasti ka të bëjë me shpërndarjen e informacioneve konfidenciale mbi lëvizjet e KFOR-it dhe situatën e sigurisë në veri të Kosovës, dhe dyshohet për lidhje të ngushta të dyshuarve me struktura politike në Beograd dhe Prishtinë, si dhe me organizata ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.

Elezi e ka vlerësuar shqetësuese vonesën e reagimit nga institucionet kosovare, duke theksuar se veprimet e autoriteteve të sigurisë të Kosovës, përfshirë bastisjen e banesës së të dyshuarës, janë ndërmarrë vetëm 35 ditë pas arrestimit të saj në Kroaci.

Kjo, sipas Elezit, ka dështuar të sigurojë një bashkëpunim të shpejtë dhe efikas mes autoriteteve kroate dhe atyre të Kosovës.

“Ka munguar bashkëpunimi i menjëhershëm ndërmjet Kroacisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës, pavarësisht se veprimtaria e dyshuar për spiunazh përfshin territorin e Kosovës”, tha Elezi.

Ai kërkoi që autoritetet kroate të ofrojnë një shpjegim të plotë për arsyet e mosinformimit të institucioneve të Kosovës dhe të vendoset përgjegjësia për dështimet në koordinimin e informacionit.

Po ashtu, Elezi theksoi nevojën për masa urgjente për forcimin e kapaciteteve të kundërzbulimit të Kosovës dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër spiunazhit.

“Të ndërmerren masa urgjente për forcimin e kapaciteteve të kundërzbulimit dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër spiunazhit”, tha ai.

/Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Rasti i spiunazhit të zbuluar në Kroaci dhe implikimet për sigurinë e Republikës së Kosovës
Më 25 korrik 2025, autoritetet kroate, në bashkëpunim me Europol, arrestuan një pilot të Forcave Ajrore Kroate dhe shtetasen e Republikës së Kosovës nga Mitrovica e Veriut, znj. Ana Murganiq, nën dyshimin për veprimtari spiunazhi në favor të Serbisë. Sipas mediave kroate, hetimet lidhen me shpërndarjen e informacioneve konfidenciale mbi lëvizjet e KFOR-it dhe situatën e sigurisë në veri të Kosovës, duke përfshirë kontakte të dyshuara me struktura politike në Beograd dhe Prishtinë, si dhe me organizata ndërkombëtare në Kosovë.
Është shqetësuese se veprimet e autoriteteve të sigurisë së Republikës së Kosovës – përfshirë bastisjen e banesës së të dyshuarës – janë ndërmarrë vetëm pas publikimit të të dhënave në media, plot 35 ditë pas arrestimit në Kroaci.
Ky fakt na lejon të konstatojmë:
1. Ka munguar bashkëpunimi i menjëhershëm ndërmjet Kroacisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës, pavarësisht se veprimtaria e dyshuar për spiunazh përfshin territorin e Kosovës.
2. Hetimet vendore janë dëmtuar, pasi zvarritja u ka dhënë mundësi bashkëpunëtorëve të së dyshuarës të largojnë prova, të alarmohen apo të braktisin vendin.
3. Ky rast tregon mungesë të besimit nga disa shtete mike dhe aleate të NATO-s dhe BE-së ndaj institucioneve të sigurisë së Kosovës, çka është një sinjal alarmues.
Kërkojmë që:
Të sqarohet zyrtarisht nga Kroacia arsyet e mosinformimit të autoriteteve të Kosovës.
Të vendoset përgjegjësia për përfaqësuesit kompetentë që kanë dështuar në marrjen ose koordinimin e informacionit.
Të ndërmerren masa urgjente për forcimin e kapaciteteve të kundërzbulimit dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër spiunazhit.
Ky rast dëshmon nevojën për një qasje më serioze, më profesionale dhe më të koordinuar në mbrojtjen e sigurisë kombëtare dhe integritetit institucional të Republikës së Kosovës.

 

Artikuj të ngjashëm

August 30, 2025

57 vatra zjarri shpërthyen sot në Kosovë, vetëm dy ende aktive

August 30, 2025

​E vërteta e dhimbshme e të pagjeturve, inaugurohet memoriali “Pema e...

Lajme të fundit

57 vatra zjarri shpërthyen sot në Kosovë, vetëm dy ende aktive

​E vërteta e dhimbshme e të pagjeturve, inaugurohet...

Shtetet anëtare të BE-së të ndara për Gazën...

Fluturimi dramatik nga Gjeneva, pamje kur aeroplani tenton...