Elezi: Rasti i spiunazhit në Kroaci, alarm për Sigurinë Kombëtare të Kosovës – bastisja u bë vetëm pasi u publikuan këto të dhëna
Lajme
Eksperti i sigurisë, Bedri Elezi, ka komentuar rreth rastit të spiunazhit të zbuluar në Kroaci dhe implikimeve që ky rast ka për sigurinë e Republikës së Kosovës.
Sipas Elezit, arrestimi i Ana Murganiq, shtetases nga Mitrovica e Veriut, dhe një piloti të Forcave Ajrore Kroate, nën dyshimin për veprimtari spiunazhi në favor të Serbisë, ka nxjerrë në pah shqetësime të thella për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe përgatitjen e institucioneve të Kosovës për mbrojtjen e sigurisë kombëtare.
Rasti ka të bëjë me shpërndarjen e informacioneve konfidenciale mbi lëvizjet e KFOR-it dhe situatën e sigurisë në veri të Kosovës, dhe dyshohet për lidhje të ngushta të dyshuarve me struktura politike në Beograd dhe Prishtinë, si dhe me organizata ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Elezi e ka vlerësuar shqetësuese vonesën e reagimit nga institucionet kosovare, duke theksuar se veprimet e autoriteteve të sigurisë të Kosovës, përfshirë bastisjen e banesës së të dyshuarës, janë ndërmarrë vetëm 35 ditë pas arrestimit të saj në Kroaci.
Kjo, sipas Elezit, ka dështuar të sigurojë një bashkëpunim të shpejtë dhe efikas mes autoriteteve kroate dhe atyre të Kosovës.
“Ka munguar bashkëpunimi i menjëhershëm ndërmjet Kroacisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës, pavarësisht se veprimtaria e dyshuar për spiunazh përfshin territorin e Kosovës”, tha Elezi.
Ai kërkoi që autoritetet kroate të ofrojnë një shpjegim të plotë për arsyet e mosinformimit të institucioneve të Kosovës dhe të vendoset përgjegjësia për dështimet në koordinimin e informacionit.
Po ashtu, Elezi theksoi nevojën për masa urgjente për forcimin e kapaciteteve të kundërzbulimit të Kosovës dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër spiunazhit.
“Të ndërmerren masa urgjente për forcimin e kapaciteteve të kundërzbulimit dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër spiunazhit”, tha ai.
/Lajmi.net/
Postimi i plotë: