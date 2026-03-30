Ekspozita për masakrat, Kandiq: Ishte mosdije, në Dubravë edhe në vende tjera kanë ndodhur gjëra të tmerrshme

Aktivistja serbe, Natasha Kandiq sonte përmes një lidhje direkte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova ka folur lidhur me ekspozitën “Masakrat në Kosovë 1998-1999”, e cila ka ka shkaktuar indinjatë të madhe publike për shtrembërim historie. Ajo theksoi rëndësinë e paraqitjes së fakteve të verifikueshme dhe të bazuara në dëshmi të sakta. “Është shumë e…

30/03/2026 21:57

Aktivistja serbe, Natasha Kandiq sonte përmes një lidhje direkte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova ka folur lidhur me ekspozitën “Masakrat në Kosovë 1998-1999”, e cila ka ka shkaktuar indinjatë të madhe publike për shtrembërim historie.

Ajo theksoi rëndësinë e paraqitjes së fakteve të verifikueshme dhe të bazuara në dëshmi të sakta.

“Është shumë e rëndësishme të zbulohen të dhëna të cilat janë me të vërtetë të verifikueshme dhe të cilat dëshmojnë njohurinë se çka nënkupton i burgosur, çka nënkupton kur është i privuar nga liria, çka nënkupton kur në një databazë, në një listë është i përmendur si të ishte ushtar”, tha ajo.

Kandiq u shpreh kritike ndaj mënyrës së realizimit të ekspozitës, duke theksuar se sipas saj mungon një qasje profesionale në prezantimin e materialeve.

“Ajo çfarë kam parë unë në atë ekspozitë, jo vetëm kur flasim për Dubravën, por edhe për rastet e tjera, ku ekziston një mosdije e plotë se si të bëhet një ekspozitë, pra të mos përqëndrohet në emra, por vetëm në numra. Në nivel elementar mund të vërehet se diçka e tillë është padije, pandjesi të vendoset që në burgun e Dubravës janë vrarë 48 persona të armatosur”.

“Pastaj pse të bëhet një ekspozitë nëse nuk shihet se si personat kanë pësuar, kush është përgjegjës aty, sepse në Dubravë edhe në vende të ndryshme kanë ndodhur gjëra të tmerrshme”, tha ajo.

Artikuj të ngjashëm

March 30, 2026

“UÇK-në e quajti vrasës, prokuroria është vonu”, Nasim Haradinaj për Shkëlzen...

March 30, 2026

​30 vjet nga ndarja nga jeta e Halil Alidemës, Kurti: Vepra...

March 30, 2026

Haxhiu kërkon drejtësi për të rënët në Abri dhe Milloshevë

March 30, 2026

”Kurti kalon nga emocioni në racionalitet” – Maloku: Sinjal për kompromis...

March 30, 2026

Jusaj: Me largimin e akcizës nafta mund të dal 1.45 euro

March 30, 2026

Trump kërcënon Iranin: Nëse nuk arrijmë një marrëveshje me Teheranin, do...

Lajme të fundit

“UÇK-në e quajti vrasës, prokuroria është vonu”, Nasim...

​30 vjet nga ndarja nga jeta e Halil...

Haxhiu kërkon drejtësi për të rënët në Abri dhe Milloshevë

”Kurti kalon nga emocioni në racionalitet” – Maloku:...