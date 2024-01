Eksperti amerikan: Blerja e raketave nga Kosova, mesazh i qartë i SHBA-së ndaj Rusisë Eksperti amerikan, Alon Ben-Meir, beson se aprovimi për blerjen e raketave “Javelin” për Kosovën, është një mesazh i SHBA-së ndaj Presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, sidomos rreth sigurisë në Kosovë. Ai tha se furnizimi i Kosovës me pajisje ushtarake do të vazhdojë, me qëllim që Kosova të arrijë synimin e saj, për të kaluar në…