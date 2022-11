E konfirmon Franca: Karim Benzema jashtë për Kupën e Botës Karim Benzema nuk do të jetë me kombëtaren franceze në Botëror. Lajmin e ka konfirmuar edhe vetë Franca, me anë të një postimi në faqen e tyre. Benzema pësoi lëndim në seancën stërvitore të mbajtur sot, që i kushtoi me humbje të Botërorit. Më poshtë lajmi.net jua përcjell njoftimin e ‘Gjelave’: “Goditi në kuadricepsin e…