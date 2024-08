E gjithë rruga për tek vendi ku do varroset Faton Hajrizi stoliset me flamuj kuq e zi Në vendlindje e Faton Hajrizit, në Klinë të Epërme të Skenderajt, është parë që fshati është stolisur me flamuj kuq e zi. Flamujt e vendosur të nga fshati të shpien në drejtim të varrezave të Klinës së Epërme. Faton Hajrizi muajin e kaluar u vra në Serbi nga policia serbe pas arratisjes nga burgu i…