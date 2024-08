E dashura e Faton Hajrizit ndan kujtime me të pas varrimit të tij: Amaneti yt shkoi në vend

Liridona Shala, e dashura e Faton Hajrizit ka ndarë fotografi e momente të tyre të përbashkëta pas varrimit të tij.

Përmes një video në Tik Tok ajo ka ndarë dhembjen e madhe për të dashurin e saj që iu dha sot lamtumira e fundit.

“Kam me të dasht krejt jetën, krejt jetën në zemrën time ke me u kanë. Oj dashni bre aty ku më ke than edhe mu amanet ma ke lan, më ke qu në Klinë ma ke tregu edhe xhaminë mi ke tregu krejt rrugët. Allahu na dhasht gajretin bre oj jetë. Amaneti yt u shku në vend qysh e ke lan ashtu u ba”, ka shkruar ajo në Tik Tok.

Video: