Dyshimi për ngacmin seksual në Gjilan, prokuroria pushon hetimet

Prokuroria Themelore në Gjilan ka pushuar hetimet për rastin e ngacmimit seksual ndaj të miturës në shkollën e arteve në këtë qytet.

Prokuroria në aktvendim pranon se dëshmitarët kanë dëgjuar fjalët e njëjta që ka deklaruar vajza se është ngacmuar me to, veçse për Prokurorinë ato nuk u llogaritën ngacmim seksual. Vajza përmes avokatit të saj dhe prindit është ankuar ndaj këtij vendimi në Prokurorinë e Apelit.

Rrëfimit të nxënëses 16 vjeçare se është ngacmuar seksualisht nga profesori i saj, nuk ia fali besimin Prokuroria Themelore e Gjilanit.

Ky institucion i drejtësisë pas tre muajsh, ka pushuar hetimet ndaj të pandehurit K.Q. profesorit të shkollës së Arteve në Gjilan, meqë sipas tyre nuk patën dëshmi për dyshimet e bazuara për këtë vepër penale ndaj të miturës.

Prokuroria që hetimet i kishte nisur veç pas raportimit të televizionit Dukagjini dhe presionit publik, përveç nxënëses dhe profesorit, në pyetje kishte marr edhe 15 persona të tjerë, përfshirë nxënësit e tjerë të klasës, kujdestaren dhe drejtorin e shkollës.

Sipas aktvendimit të Prokurorisë për pushimin e hetimeve, që e ka siguruar televizioni, ani pse pretendimet e 16 vjeçares ishin mbështetur edhe nga dëshmitë e disa prej nxënësve, dhe prokuroria beson se ato biseda kanë ndodhur, megjithatë, organit hetues nuk i mjaftuan të njëjtat si dëshmi.

“Duke pas parasysh provat e lartpërmendura, pas analizimit të tyre si tërësi nuk është kontestuese që i pandehuri K.Q me dt. 14.02.2024 në orën e mësimit në klasën XI/3 u kishte thëne nxënësve se nuk do të mbanin mësim por të relaksoheshin ngase këtë e pohojnë të gjithë nxënësit, nuk është kontestuese se nxënësit nuk ishin të kënaqur me mënyrën e shpjegimit të lëndës pasi këtë gjithashtu e thonë që të githë nxënësit, nuk është kontestuese edhe të ketë qenë temë e bisedës edhe Shën Valentini dhe të kenë biseduar e qeshur gjatë tërë orës, nuk është kontestuese se i pandehuri edhe mund të ketë sugjeruar lidhur me blerjen e të brendshmeve megjithatë është kontestuese nëse i pandehuri ka ngacmuar seksualisht nxënësen e mitur, me fjalë apo veprime konkludonte me qellim të cenimit të dinjitetit të saj, ta poshtërojë, të ketë krijuar mjedis objektivisht frikësues, armiqësor, degradues ose poshtërues ngase në këtë bazë nuk mund të vërtetohet nga provat e siguruara,” thuhet në Aktvendimin e Prokurorisë.

Bile si rrethanë që e arsyeton vendimin e tyre, Prokuroria e cek faktin se bisedat e zhvilluara, nuk i kanë bërë të ndjehen të ngacmuara të paktën vajzat e tjera në klasë.

“Aq më tepër kur të githë nxënësit thonë se nuk ishin ndier keq dhe se nuk i kishin marr si ngacmuese seksualisht fjalët e profesorit dhe se biseda kishte vazhduar duke qeshur, ndërsa sa i përket fjalëve “sot është 14 Shkurti, çfarë ju keni ble frajerave”, apo lidhur me sugjerimin e blerjes së të brendshmeve, si të tilla nga një edukator nuk janë të përshtatshme por nuk konsumojnë elementet e veprës penale të ngacmimit seksual sikur që nuk konsumohen as nga fjalët “bleja ni qasine”, sa i përket punimit-vizatimit në formë cilindrike që e dëmtuara kishte në dorë apo e kishte hedhur, pasi asnjë nga nxënësit -dëshmitarët por as vet e dëmtuara nuk kanë pohuar se i pandehuri konkretisht të ketë përmendur diçka apo ti jetë referuar diçkaje , apo te ketë vazhduar me një bisedë të tillë përkundër ndonjë vërejtje dhe si e tillë nuk mund të merret si ngacmim seksual në kuptimin e veprës penale pasi mendimet përderisa nuk shprehen konkretisht nuk janë të ndëshkueshme.”

Përderisa babai i vajzës ngul këmbë se do ta çojë deri në instancën e fundit këtë çështje, ai megjithatë i ka thënë televizionit se po i humb shpresa në drejtësinë e Kosovës.

Profesori ishte suspenduar nga puna veç pas raportimit të televizionit, përderisa i njëjti sipas informacioneve që posedon Dukagjini nuk është kthyer akoma në punë dhe shkolla nuk ka pranuar kurrfarë vendimi nga Drejtoria e Arsimit në Komunën e Gjilanit.