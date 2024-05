Dy kadetë kosovarë diplomuan në Akademinë Ushtarake “West Point”, ambasada amerikane uron ata

Ambasada ka shkruar se ka pritshmëri që kadetët e FSK-së do të japin kontribut të çmuar në Kosovë..

“Urime të gjithë të diplomuarve të Klasës së vitit 2024, dhe një thirrje speciale për Vesa dhe Andrin, kadetët kosovarë që u diplomuan në Akademinë Prestigjioze ushtarake të SHBA-së, West Point! Ne presim kontributin tuaj të çmuar dhe ndërsa ndani njohuritë dhe përvojat tuaja me kolegët tuaj në Forcën e Sigurisë së Kosovës”, thuhet në njoftimin e ambasadës.

Congratulations to all graduates of the Class of 2024, and a special shoutout to Vesa and Andrin, Kosovan Cadets who graduated from prestigious U.S. military academy, @WestPoint_USMA! We look forward to your valuable contributions and as you share your knowledge and experiences… pic.twitter.com/wjTnAvFTCS

— U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) May 28, 2024