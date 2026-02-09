Durmishi: Gjykata Speciale nuk është dashur të themelohej
Ushtruesi i detyrës së ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi ka reaguar kundër themelimit dhe veprimtarisë së Gjykatës Speciale, duke theksuar se kjo gjykatë është e padrejtë dhe se UÇK nuk ka kryer krime.
Në një postim në rrjetet sociale, ai tha se Gjykata Speciale nuk do të duhej të themelohej.
“Gjykata Speciale nuk do të duhej të themelohej nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, sepse UÇK nuk ka bërë krime. UÇK dhe ushtarët e saj po luftonin për Liri e Çlirim.
Serbia bëri krim kundër njerzimit e gjenocid mbi popullin e Kosovës. Ne luftuam në vendin tonë, kundër një agresori që bëri krime makabre duke vrarë e masakruar pleq, gra e fëmijë. Kjo gjykatë është e padrejtë, e tillë ishte që në zanafillën e saj. Çlirimtarët nuk do të duhej të gjykohen fare, sepse lufta jonë ishte e pastër dhe çlirimtare”, shkroi ai në Facebook.
Ai shtoi se qëndrimi kundër gjykatës ka qenë i vazhdueshëm.
“Po të dëgjohej zëri ynë atëherë, nuk do të dëgjonim sot prokurorë të cilët deformojnë historinë dhe të vërtetën tonë. Ne ishim kundër Gjykatës Speciale para se ajo të ndodhte, ishim kundër edhe kur ajo ndodhi, e jemi kundër edhe sot. E ata që e votuan së paku do të duhej të pendoheshin e të kërkonin falje sot”, ka shkruar ai.