Dogana njofton për një tjetër rast kontrabande me mallra Dogana e Kosovës para pak minutash ka njoftuar se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë kapur një rast kontrabandimi me mallra, konkretisht mish edhi të freskët. “Njësia e TASK FORC-ës -Lindje ( e përberë nga Dogana dhe Policia Kosovës) në zbatim të masave për parandalim dhe luftimin e paligjshmërisë dhe kontrabandës, kanë intensifikuar kontrollet …