Ditët me diell nxisin lëvizjen e qytetarëve të Kosovës drejt Shqipërisë Fundjavat e shtatorit janë shoqëruar me fluks udhëtarësh në pikën kufitare të Morinit. Numri më i lartë u përket qytetarëve të Kosovës. Kosovarët shprehen se ditët e pushimet vizitojnë Vlorën, Durrësin, Lezhën ku drekojnë dhe relaksohen me familjet e tyre. Jo vetëm gjatë verës ku bregdeti i vendit tonë është frekuentuar në masë, por edhe…