Digjet një deponi ilegale e mbeturinave në Kodrën e Trimave

Është djegur një deponi ilegale e mbeturinave në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë.

Komandanti i Zjarrfikësve në kryeqytet Malë Gashi ka thënë për lajmi.net se tash e disa ditë po ballafaqohen me zjarr në atë deponi.

Ai ka njoftuar se ekipet janë duke u munduar ta shuajnë zjarrin.

“Qe disa dite jemi duke u ballafaqu me zjarr ne deponi ilegale e mbeturinave qe eshte kriju rreth rruges se panairit. Tash ka perfshi edhe siperfaqe me bari dhe shkurre . Ekipet jane aty duke u marr me shuarjen e ketij zjarri”, ka thënë Gashi për lajmi.net.