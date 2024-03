Deputeti gjerman kritikon SHBA-të për vënien e kushteve shtesë të anëtarësimit të Kosovës në KiE

Roth tha në një postim në platformën “X” se qasja e SHBA-ve ndaj Kosovës është e pabalancuar dhe duhet të ndalet përfundimisht.

Ndërsa ai bëri me dije se Këshilli i Evropës dhe shtetet e saj anëtare ulen në vendin e shoferit – jo SHBA-të.

“Është krejtësisht e pakuptueshme që SHBA vendos kushte shtesë për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kjo qasje e pabalancuar e SHBA-së ndaj Kosovës duhet të ndalet përfundimisht. Është e padrejtë dhe e padrejtë. Këshilli i Evropësdhe shtetet e saj anëtare ulen në vendin e shoferit – jo SHBA-të.” – ka shkruar Roth. /Lajmi.net/

It’s completely incomprehensible that the 🇺🇸 sets extra conditions for Kosovo’s membership in the Council of Europe. This unbalanced approach by the US towards Kosovo must finally stop. It’s unfair and unjust. The @coe and its member states sit in the driver’s seat – not 🇺🇸! https://t.co/mi89SJ5AOx

— Michael Roth – official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱 (@MiRo_SPD) March 16, 2024