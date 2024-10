Dënohet me 1 vit burg Luiz Ejlli, akuzohet për falsifikim kur ishte noter Falsifikuan dokumente për të justifikuar burimin e paligjshëm të pasurive me prejardhje nga aktiviteti kriminal, me kërkesë të Prokurorisë Fier dënohet ish-noteri Luiz Ejlli dhe shtetasi F.A. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier kërkoi dënimin me 12 muaj burgim të ish-noterit Luiz Ejlli, dhe shtetasit F.A. të akuzuar për…