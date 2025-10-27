Dëmtohet ndriçimi publik në rrugën B që u lëshua në punë pak ditë para zgjedhjeve, Komuna jep detaje

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se është dëmtuar kutia elektrike e ndriçimit publik në rrugën B, me ç'rast janë shkaktuar probleme në funksionimin e ndriçimit në atë pjesë të qytetit. Sipas kryeqytetit, kjo është bërë qëllimisht ndërkaq ekipet e mirëmbajtjes së ndriçimit publik janë njoftuar dhe do të ndërhyjnë për ta rregulluar dëmtimin sa më…

Lajme

27/10/2025 10:11

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se është dëmtuar kutia elektrike e ndriçimit publik në rrugën B, me ç’rast janë shkaktuar probleme në funksionimin e ndriçimit në atë pjesë të qytetit.

Sipas kryeqytetit, kjo është bërë qëllimisht ndërkaq ekipet e mirëmbajtjes së ndriçimit publik janë njoftuar dhe do të ndërhyjnë për ta rregulluar dëmtimin sa më shpejtë, shkruan lajmi.net.

“Kryeqyteti e dënon çdo veprim të tillë që dëmton pronën publike dhe cenon sigurinë e qytetarëve. Për rastin është njoftuar edhe Policia e Kosovës për procedurat e mëtejshme. Ftojmë qytetarët që të raportojnë raste të ngjashme, në mënyrë që të reagojmë sa më shpejt”, ka njoftuar Komuna e Prishtinës në Facebook.

Ndriçimi publik në këtë lagje është lëshuar në punë pak ditë para zgjedhjeve lokale të 12 tetorit. /Lajmi.net/

Njoftimi publik:

