Dehari thotë se do të ishte shkelje nëse do të pyeteshin deputetët për të votuar hapur apo fshehur Kryesuesi i Kuvendit të Kosovës, Avni Dehari njëherit edhe deputeti i VV-së, ka shkruar në lidhje me situatën që është krijuar në Kuvend duke mos u konstituuar ky i fundit. Dehari përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se pika 178 e Aktgjykimit thotë se as Kushtetuta, as Rregullorja e Kuvendit nuk përcaktojnë nëse mënyra…