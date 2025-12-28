Dalja në zgjedhje, sipas komunave
Pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe mbylljes së të gjitha qendrave të votimit në Kosovë, këto janë komunat me pjesëmarrjen më të lartë dhe më të ulët të votuesve.
Në përgjithësi, pjesëmarrja në zgjedhje këtë vit ka qenë e ndryshueshme nëpër komunat e Kosovës, raporton lajmi.net
Komunat me pjesëmarrje më të lartë janë kryesisht ato me numër më të vogël të votuesve, përfshirë komunat në veri të vendit si Mamusha, Zubin Potok, Leposaviq dhe Ranillug, ku mbi 55% e votuesve kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor.
Ndërkaq, pjesëmarrje më të vogël kishin komunat si Gjakova, Zveçani dhe Dragashi.
Më poshtë gjeni statistikat e sakta të daljes së qytetarëve në zgjedhje nëpër komuna: