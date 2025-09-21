Dafina Dauti shpërthen në lot, kritikon VIP-at që nuk dolën në përkrahje të krerëve të UÇK-së

Këngëtarja e njohur shqiptare, Dafina Dauti, ka qenë e ftuar sot (e diel) në emision “Weekend”. Ajo ka kritikuar artistët shqiptarë që nuk dolën në përkrahje të krerëve të UÇK-së, të cilët janë në Hagë Artistja theksoi se edhe nëse nuk kanë pasur mundësi të jenë fizikisht të pranishëm në protestë, mbështetjen do të mund…

ShowBiz

21/09/2025 19:24

Këngëtarja e njohur shqiptare, Dafina Dauti, ka qenë e ftuar sot (e diel) në emision “Weekend”.

Ajo ka kritikuar artistët shqiptarë që nuk dolën në përkrahje të krerëve të UÇK-së, të cilët janë në Hagë

Artistja theksoi se edhe nëse nuk kanë pasur mundësi të jenë fizikisht të pranishëm në protestë, mbështetjen do të mund ta bënin përmes rrjeteve sociale.

