Dafina Dauti shpërthen në lot, kritikon VIP-at që nuk dolën në përkrahje të krerëve të UÇK-së
Këngëtarja e njohur shqiptare, Dafina Dauti, ka qenë e ftuar sot (e diel) në emision “Weekend”.
Ajo ka kritikuar artistët shqiptarë që nuk dolën në përkrahje të krerëve të UÇK-së, të cilët janë në Hagë
Artistja theksoi se edhe nëse nuk kanë pasur mundësi të jenë fizikisht të pranishëm në protestë, mbështetjen do të mund ta bënin përmes rrjeteve sociale.