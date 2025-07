Çitaku: Qëllim i pastër – Albin Kurti po i shërben me vetëdije Prokurorisë së Hagës duke sulmuar Thaçin e Veselin

Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të fundit të kryeministrit Albin Kurti, duke e akuzuar atë se me vetëdije po e ndihmon Prokurorinë e Hagës kundër figurave kyçe të UÇK-së, përkatësisht Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit.

Sipas saj, Kurti ka shkuar aq larg sa të akuzojë vizitat ndaj të akuzuarve si “marrje instruksionesh”, çka ajo e cilëson si një sulm të qëllimshëm dhe pjesë e një fushate të vazhdueshme për përbaltjen e atyre që kanë kontribuar për lirinë dhe shtetësinë e Kosovës.

“Nuk është as politikë, as rastësi. Është qëllim i pastër,” ka shkruar Çitaku, duke shtuar se Kurti nuk e kupton konceptin e marrëdhënieve miqësore, sepse, sipas saj, “nuk ka as edhe një mik të vetëm”.

Ajo ka akuzuar Kurtin se sundon partinë e tij në mënyrë autoritare, ku nuk lejohet mendim ndryshe dhe se zëri i vetëm që dëgjohet është ai i tij. Në kundërpeshë, ajo vlerësoi PDK-në si një subjekt ku ekziston mendimi kritik, debati dhe demokracia e brendshme.

Duke iu përgjigjur pretendimeve të Kurtit rreth udhëheqjes së PDK-së, Çitaku theksoi qartë se “kryetar e kemi Memli Krasniqin”, një lider që, sipas saj, gëzon legjitimitet dhe respekt të plotë.

“Ti vazhdo qaj e vajto, se për rezultate nuk ke çka flet,” përfundon reagimin e saj ne Facebook, Vlora Çitaku, duke i hedhur akuza të drejtpërdrejta kryeministrit Kurti për mungesë të arritjeve konkrete gjatë qeverisjes së tij.