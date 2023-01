Chelsea – Liverpool, këto janë formacionet zyrtare Sot me fillim nga ora 13:30 do të zhvillohet derbi mes Liverpoolit dhe Chelseat, ndeshje kjo e cila do ta hap xhiron e 21 të Premier Ligës angleze. Të dy skuadrat gjenden në krizë të rezultateve këtë sezon, ku Liverpooli zë vendin e nëntë në tabelë me 28 pikë, aq sa ka edhe Chelsea në…