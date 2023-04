Carragher kritikon Xhakën pas përplasjes me Arnold Jamie Carragher kritikoi Granit Xhakën pas përplasjes me Trent Alexander-Arnold. ‘Topçinjtë’ kishin kaluar në epërsi 2-0 dhe kishin nën kontroll lojën në një ‘Anfield’ të tronditur para një shpërthimi mes Xhakës dhe Alexander-Arnold. Mbrojtësi i Liverpoolit reagoi me zemërim pasi Xhaka e faulloi me vonesë dhe e shtyu reprezentuesin zviceran pas shpine, transmeton lajmi.net. Xhaka,…