Bytyqi e AAK-së: Meqë kryeministri nuk po dinte as matematikë, me gjasë 160 çerdhe i keni shumëzu me 0

Bytyqi përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se kjo Qeveri dështimet e veta po mundohet të ia faturoj komunave se kinse ato nuk paskan pasur kërkesa për ndërtim të çerdheve.

“Ministre, veç Komuna e Suharekës që dy vjet pret për çerdhe për shkak të mungesës së inventarit. Meqë kryeministri nuk po dinte as matematikë, me gjasë 160 çerdhe i keni shumëzu me 0″, ka shkruar Bytyqi. /Lajmi.net/