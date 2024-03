Bulliqi takon Ukë Rugovën njofton se do të vendoset shtatorja e Presidentit Rugova në qytetin e Podujevës Kryetari i Komunës së Podujevë, Shpejtim Bulliqi ka takuar djalin e Presidentit Rugova, Ukë Rugovën. Ai e ka njoftuar atë se në qytetin e Podujevës do të vendoset shtatorja e Ibrahim Rugovës. “Ukën e njoftova që sivjet si institucione lokale do ta vendosim shtatoren e ish-Presidentit Rugova në qytetin e Podujevës, për të nderuar kontributin…