Buffon merr ofertë ‘statosferike’ nga Arabia Saudite

‘Corriere dello Sport’ sugjeron se Gianluigi Buffon ka marrë një ofertë kontrate tepër fitimprurëse nga një klub i Arabisë Saudite.

Fituesi i Kupës së Botës 2006 është ende duke luajtur në Serie B, pasi u kthye në Parma në verën e vitit 2021. Sezonin e kaluar, ai bëri 19 paraqitje në të gjitha garat.

Investimi i fundit i PIF në futbollin e Arabisë Saudite ka shkaktuar valëzime në të gjithë tregun evropian, me një numër lojtarësh të njohur që pranojnë oferta fitimprurëse nga klube si Al-Hilal dhe Al-Nassr.

‘Corriere dello Sport’ detajon se si Buffon është emri i fundit i familjes që i është ofruar një kontratë e pasur nga Arabia Saudite, me vlerë rreth 30 milionë euro neto në sezon, përcjellë lajmi.net.

Portieri 45-vjeçar italian, i cili ka kontratë me Parma edhe për një vit, tani ka tre opsione para shtëpisë: të vazhdojë në Emilia-Romagna, të tërhiqet nga futbolli ose të pranojë ofertën saudite.

Nëse Buffon do të pranonte, ai do të ishte italiani i dytë që do të luante në Ligën Pro Saudite pas Sebastian Giovinco, i cili luajti për Al-Hilal nga 2019 deri në 2021./Lajmi.net/