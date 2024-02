BQK nuk heq dorë as pas takimit me serbët: Nuk e ndryshojmë kornizën ligjore në fuqi BQK ka dalë me komunikatë zyrtare në lidhje me takimin që zyrtarë të këtij institucioni patën sot në Bruksel me palën serbe nën ndërmjetësimin e sllovakut, Mirosllav Lajçak. Në një njoftim për media, BQK tha se ka paraqitur argumentet lidhur me rregulloren për dinarin serb, shkruan lajmi.net. “Autoriteti kushtetues dhe ligjor i BQK-së dhe rregullimi…