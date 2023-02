Borrell takohet me Guterres, flasin për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë- Serbi

Përmes një shkrimi në Twitter, Borrell ka njoftuar se kanë folur për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, përcjell lajmi.net.

“Diskutuam Ukrainën, përpjekjet për të trajtuar ndryshimet klimatike, zhvillimet në Amerikën Latine, PEPP, Etiopi, Sahel dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.”, ka shkruar Borrell./Lajmi.net/

In-depth discussion with @UN SG @antonioguterres last night ahead of my annual briefing to the UN Security Council.

We discussed Ukraine, efforts to tackle climate change, developments in Latin America, MEPP, Ethiopia, Sahel & normalisation of relations between Serbia & Kosovo. pic.twitter.com/qgoMJQBUFs

