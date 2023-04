BNE e nisë me humbje mapin e parë në finale Bad News Eagles nuk e nisën mirë finalen e turneut ESL Challender Melbourne që po zhvillohet në Australi. Ekipi kosovar pësoi humbje në map-in e parë ‘Anubis’ me rezultat 16:10, shkruan lajmi.net. Tani, loja do të vazhdojë në map-in “Ancient”, vend ky i përzgjedhur nga BNE. Kujtojmë se fituesi i kësaj ndeshje fiton 50 mijë…