Blinken uron 15-vjetorin e Pavarësisë, kërkon njohje reciproke me Serbinë Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, i ka dërguar letër kryediplomates së Kosovës, Donika Gërvalla për nder të 15 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Këtë e ka bërë të ditur vet kryediplomatja Gërvalla, me anë të një postimi në Twitter, shkruan lajmi.net. Siç thuhet në letër, SHBA është pro një normalizimi raportesh me Serbinë që…