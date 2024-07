Biznesmeni Shkëlzen Jusaj zgjidhet me 19 vota kryetar i Unioni i Bizneseve Shqiptare-Gjermane (UBSHGJ) Unioni i Bizneseve Shqiptare-Gjermane (UBSHGJ) ka mbajtur Kuvendin e parë themelues të Degës në Kosovë. Biznesmeni i njohur, Shkëlzen Jusaj, me 19 vota ka marrë besimin si kryetar i Degës ë UBShGj-së në Kosovë; derisa anëtarë të Kryesisë janë zgjedhur edhe Burim Kuraja me 9 vota; Faton Kutllovci me; Miftar Veseli me 7 vota dhe…