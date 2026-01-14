Bislimi priti ambasadoren e re të Estonisë, diskutohen integrimi evropian dhe bashkëpunimi teknologjik

Zëvendëskryeministri i parë në detyrë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, priti sot në takim ambasadoren e re të Estonisë në Kosovë, Karin Anna Maandi. Gjatë takimit, Bislimi e uroi ambasadoren Maandi për detyrën e re, duke vlerësuar marrëdhëniet e fuqishme ndërmjet Kosovës dhe Estonisë, raporton lajmi.net Ai theksoi…

Lajme

14/01/2026 17:53

Zëvendëskryeministri i parë në detyrë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, priti sot në takim ambasadoren e re të Estonisë në Kosovë, Karin Anna Maandi.

Gjatë takimit, Bislimi e uroi ambasadoren Maandi për detyrën e re, duke vlerësuar marrëdhëniet e fuqishme ndërmjet Kosovës dhe Estonisë, raporton lajmi.net

Ai theksoi rëndësinë e thellimit të mëtejmë të bashkëpunimit bilateral, veçanërisht në fusha si teknologjia dhe digjitalizimi, ku Estonia ka përvojë të avancuar.

Në qendër të diskutimeve ishin edhe pritshmëritë për vitin 2026. Zëvendëskryeministri Bislimi foli për objektivin e Kosovës për avancimin e integrimit evropian, në veçanti përmes marrjes së statusit të vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Po ashtu, ai theksoi rëndësinë e përparimit të Kosovës në rrugën drejt anëtarësimit në Këshillin e Evropës dhe NATO, duke nënvizuar rolin e mbështetjes së partnerëve ndërkombëtarë në këtë proces./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 14, 2026

Mustafa kritikon qëndrimet e fundit të LDK-së: Mungon sjellja serioze dhe...

Lajme të fundit

Mustafa kritikon qëndrimet e fundit të LDK-së: Mungon...

Hykmete Bajrami kërkon dorëheqjen e Abdixhikut dhe ofron...

Obiliqi miraton 350 euro në muaj për familjet strehuese

Rashiti thotë se SHBA-të kanë ndaluar lëshimin e...