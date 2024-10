Biseda Mihali-Krasniqi, reagon Pacolli: Kam qenë i vetmi që iu kam votuar, por jeni thelluar në skandale

Kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli, ka shprehur zhgënjimin e tij ndaj Qeverisë Kurti, duke theksuar se ai ishte i vetmi nga opozita që e votoi atë me shpresën për një qeverisje të pastër, pa korrupsion dhe nepotizëm.

Pacolli në një përgjigje dhënë për GazetaBlic, theksoi se priste që Kurti do të përmbushte premtimet për zhvillimin ekonomik dhe për një menaxhim të drejtë, pa diferencime mes mbështetësve dhe jombështetësve.

“Kam qenë i vetmi nga opozita që e kam votuar qeverinë Kurti 1, me shpresën se ata do të qeverisnin me duar të pastra, pa korrupsion, pa nepotizëm, pa ndikime për punësime (familjare dhe partiake) dhe se Kurti do t’i përmbushte premtimet e vendi do të zhvillohej ekonomikisht dhe nuk do të kishte diferencime për mbështetësit apo jombështetësit e partisë në pushtet”, tha Pacolli për GazetaBlic.

“Fatkeqësisht, kjo qeveri nuk ka përmbushur asnjë nga pritshmëritë,” shtoi ai.