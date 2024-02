Beyoncé, vuan nga Psoriaza, sëmundje që prek lëkurën dhe kyçet Këngëtarja me famë botërore Beyoncé, ka treguar për revistën Essence, për sëmundjen e saj që i është shfaqur. Ajo ka treguar që vuan nga Psoriaza, e cila është një sëmundje e lëkurës dhe kyçeve. “Kam shumë kujtime të bukura të lidhura me flokët e mi. Marrëdhënia që kemi me flokët tanë është një udhëtim kaq…