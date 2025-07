Berisha e rikonfirmon se do ta votoj Haxhiun për kryeparlamentare: Të gjithë të njëjtë janë, nuk ke çka të zgjedhësh aty Deputeti i AAK-së, Bekë Berisha sot shkurtimisht është deklaruar para Kuvendit të Kosovës dhe ka rikonfirmuar deklaratën e tij se do ta votoj Albulena Haxhiun për kryeparlamentare. Ai ka thënë se do të duhej të votohej ajo nëse ka vullnet që të dilet nga kjo situatë. “Ne po bisedojmë ngapak, po aty ka, për shembull,…