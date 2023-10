Pa merak, e konfirmon edhe Komisioni Evropian: Kosovarët lëvizin pa viza nga janari i 2024-tës Qytetarët e Kosovës nga 1 janari mund të lëvizin pa viza në shtetet e zonës Schengen. Kjo është ri-konfirmuar në një përgjigje për lajmi.net nga ana e Komisionit Evropian. ‘’Liberalizimi i vizave për Kosovën do të hyjë në fuqi më 1 janar 2024. Ai do t’u mundësojë qytetarëve të Kosovës të udhëtojnë në BE pa…