Borrell dënon sulmin terrorist në Zubin Potok: Akt sabotimi

Bashkimi Evropian dënon ashpër sulmin terrorist të kryer të premten në kanalin e ujit në Ibër Lepenc në Zubin Potok, duke thënë se bëhet fjalë për një akt të neveritshëm sabotimi në infrastrukturën kritike civile, e cila siguron ujë të pijshëm për popullsinë dhe është një komponent jetik i sistemit energjetik të Kosovës.

Në një deklaratë për media në rrjetin X, thuhet se BE-ja u ka ofruar mbështetje autoriteteve të Kosovës dhe vazhdon të koordinojë hapat e ardhshëm me partnerët përkatës, duke përfshirë KFOR-in.

“Misioni civil i BE-së për sundimin e ligjit EULEX po ofron ndihmë për autoritetet e Kosovës në përputhje me mandatin e tij. Ne qëndrojmë në solidaritet me të gjithë ata në mbarë Kosovën që janë prekur nga sulmi. Këto mesazhe solidariteti dhe mbështetje ia kam përcjellë drejtpërdrejt kryeministrit Albin Kurti pasditen e sotme”, ka thënë shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell.

BE kërkon që veprimi kriminal i kryer në Zubin Potok të hetohet dhe autorët e tij të sillen para drejtësisë. “Në këtë aspekt, BE-ja u bën thirrje të gjitha palëve të interesuara që të bashkëpunojnë plotësisht me autoritetet e Kosovës dhe do të vazhdojnë të ndjekin nga afër zhvillimet”, përfundon Borrell.