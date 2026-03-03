Baton Haxhiu thotë se takimi i Osmanit me Kurtin përfundoi “dhunshëm verbalisht”

Sipas gazetarit Baton Haxhiu, kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar takim sot me presidenten Vjosa Osmani, të cilës ai thotë se ia kumtoi “lajmin e zorshëm”, sa i përket çështjes së presidentit. Haxhiu në Pressing në T7, duke u thirrë në burimet e tij tha: “Askush s’pe përmend takimin e Vjosës me Albin Kurtin sot, ka…

03/03/2026 23:05

Sipas gazetarit Baton Haxhiu, kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar takim sot me presidenten Vjosa Osmani, të cilës ai thotë se ia kumtoi “lajmin e zorshëm”, sa i përket çështjes së presidentit.

Haxhiu në Pressing në T7, duke u thirrë në burimet e tij tha:

“Askush s’pe përmend takimin e Vjosës me Albin Kurtin sot, ka ndodhë ajo çarja e madhe përfundimtare kur Albini ia kumton lajmin e zorshëm Osmanit. Takimi ka përfunduar gjithashtu dhunshëm verbal”, tha Haxhiu në Pressing.

