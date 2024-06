Bardhyl Mahmuti kritikon Qeverinë që nuk e nderuar Adem Demaçin në 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës

Një nga themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Bardhyl Mahmuti ka kritikuar Qeverinë pasi sipas tij nuk e kanë nderuar Adem Demaçin në 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës.

Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se në këtë vit jubilar kur populli shqiptar kremton 25-vjetorin e çlirimit të Kosovës, institucionet shtetërore nuk parapanë nderime dhe ceremoni për hir të simbolit të rezistencës kombëtare, z. Adem Demaçi!

“Vogëlsia e logjikës: “Historia fillon me mua”! Sa të vegjel janë ata që kujtojnë se historia e rezistencës fillon me ta! Sa të vegjël janë në krahasim me madhështinë e figurës së përjetshme historike të Bacës Adem!”, ka shkruar ai.

Postimi i plotë: