Çifti i njohur zbulojnë gjininë e foshnjës, Sarës gati i bie gota nga dridhjet Çifti i njohur, Sara Gjordeni dhe Bardh Idrizi shumë shpejt do të bëhen prindër. Ata sot kanë kuptuar edhe gjinin e bebit, shkruan lajmi.net. Në videon e ndarë me fansat ata zbuluan që do të bëhen më një vajzë. Dyshja shihen me lot në sy pasi kuptojnë që shumë shpejt do të vijë në jetë…