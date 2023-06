Ballkani përballet me Ludogorets në rrethin e parë kualifikues për UCL Ballkani do përballet me Ludogorets në kuadër të rrethit të parë kualifikues në Ligën e Kampionëve. Kampioni i Kosovës, Ballkani ka mësuar kundërshtarin në kuadër të raundit të parë kualifikues për në Ligën e Kampionëve. Sot në selinë e UEFA-së në Nyon të Zvicrës është mbajtur shorti, aty ku Ballkani luan ndaj ekipit bullgar, Ludogorets.…