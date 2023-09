“Babai i tij ishte bashkëpunëtor i Serbisë” – djali i Idrizit mohon pretendimet e Axhamit

Driton Idrizi ka deklaruar se ai ishte në klasën e katërt në kohën e arrestimit të babait të tij dhe se babai i tij nuk ka bashkëpunuar me Serbinë.

“Ky zotëria këtu, është njeriu më kriminel. Ky i ka urdhëruar njerëzit me ma marrë babën, me e dërgu dhe me ekzekutu. Më ka treguar baba jem”.

Ai është pyetur sa vjeç ka qenë në kohën e arrestimit të babait të tij.

“Unë jam kanë në klasën e katërt, në kohën kur më kanë arrestuar babën”. Jo kurrë, baba im nuk ka qenë bashkëpunëtorë i Serbisë, kjo është rren e madhe.

“Prej 8 marsit deri më 11 qershor ku ka ndenjur babai yt, a ka qenë tek Baban Krasniqi?”, ka pyetur Axhami djalin e Agim Idrizit.