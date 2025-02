Babai 22 vjeçar e nëna 13 vjeçare – Romët në Korçë protestojnë duke kërkuar lirimin e 22 vjeçarit që u bë baba me një të mitur Familjarë dhe anëtarë të komunitetit rom në Korçë kanë kundërshtuar përmes protestës vendimin e Prokurorisë së Korçës për 22-vjeçarin Dritson Kurti, i cili lindi fëmijë me një 13 vjeçare ,duke rrezikuar një dënim jo më pak se 25 vite. Ata kanë marshuar me pankarta në duar përgjatë shëtitores Fan Noli, për tu ndalur më pas…