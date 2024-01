ASK po përgatitet për Regjistrimin e Popullsisë, fton qytetarët për bashkëpunim Agjencia e Statistikave të Kosovës ka filluar testimin e fundit në kuadër të procesit për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë 2024. ASK përmes një postimi në Facebook u ka bërë thirrje të gjitha ekonomive familjare në kryeqytet që të marrin pjesë në testim. Testi ka filluar sot, me 23 janar 2024…