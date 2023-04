Po u shisnin fëmijëve çokollata pa afat, inspektorët e kapin në flagrancë Albi Marketin Një orë pas raportimit se në një market në kryeqytet, ishin duke u shitur produkte me afat të skaduar, ka intervenuar AUV. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dërgoi ekipin inspektues, ku edhe janë gjetur disa njësi me afat të skaduar, përcjell lajmi.net. Mallrat pa afat do të asgjësohen, ndërsa ndaj marketit do të inicohen procedura.…