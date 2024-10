Asgjësohen 19 krerë gjedhe pozitiv me tuberkuloz Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka njoftuar se 19 krerë gjethe janë asgjësuar me ç’rast kanë rezultuar të infektuar me tuberkuloz, në fshatrat Gushicë dhe Verban të komunës së Vitisë. Në njoftimin e lëshuar nga AUV, thuhet se duke u bazuar në Ligjin e AUV dhe rregulloren ishte ndaluar lëvizja nga këto ferma dhe…