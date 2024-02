Asamblistja e LDK-së pas shkarkimit të kryesuesit akuzon opozitën për “rrëmbimin” e pushtetit në Prishtinë Asamblistja e LDK-së në Kuvendin Komunal të Prishtinës, Jeta Rafuna ka reaguar sot pas shkarkimit të kryesuesit. Ajo ka akuzuar LVV pasi që sipas saj ndonëse kanë premtuar se nuk do të bashkëpunojnë me PDK-në ata e kanë bërë këtë. “VV tha se nuk do të bashkëpunojë me PDK në Kryeqytet ndërsa sot me shkarkimin…