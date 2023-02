Arta-Xhulit: Qysh mundesh t’ia falësh Atdheut që ka fjetur me gjashtë femra e jo Stresit

Banorja e Big Brother VIP Kosova, Arta, është ndjerë konfuze se si Xhuli ia ka përmendur gratë me të cilat Stresi ka fjetur, por nuk ia ka përmendur të njëjtat Atdheut.

Po ashtu, ajo e pyeti se si mundet t’ia falë këtë gjë Atdheut por t’ia përmend Stresit.

“Atdheu vet ka treguar që ka qenë me gjashtë femra me Stresin, mundet t’ia falë Atdheut që ka fjetur me gjashtë femra e jo Stresit”, u shpreh Arta.

Ndryshe, Xhuli ka qenë më e sulmuar e natës së sotme./Lajmi.net/